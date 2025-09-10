চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ধানের শীষের পক্ষে শরীফুজ্জামান শরীফের গণসংযোগ

স্টাফ রিপোর্টার: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে গণসংযোগ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. শরীফুজ্জামান শরীফ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাড়দী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে সাধারণ মানুষ ও ভোটারদের মাঝে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা চালান তিনি।
গণসংযোগকালে তিনি হাড়দী পানের হাট মোড়, কাটা ভাঙ্গা, মোড় ভাঙা বাজার মোড়, সেবাবাগ, বৈবদনাথতলা মোড় এবং কুয়োতলা গ্রামের মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলা এই প্রচারণায় তিনি ভোটারদের কাছে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়েছেন।
এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপিসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আখতার হোসেন জোয়ার্দার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি এহসানুল হক স্বরাজ, হাড়দী ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, এবং আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই গণসংযোগে অংশ নেন।
শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপি বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, ধানের শীষকে বিজয়ী করে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।
