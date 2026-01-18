চুয়াডাঙ্গা-১ ও ২ আসনে ১০ দলীয় জোটের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ঘোষণা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে ১০ দলীয় জোটের শরিক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ১০ দলীয় জোটের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেলকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। অপরদিকে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা জামায়াতের আমির, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও আয়কর আইনজীবী মো. রুহুল আমিন।

প্রার্থী ঘোষণার পর জেলা জামায়াতে ইসলামী ও তাদের জোটসঙ্গীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

স্থানীয় সমর্থক মাসুম বিল্লাহ বলেন, “চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে যোগ্য প্রার্থী দেওয়ায় আমরা খুবই খুশি। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন বলে আশা করি।”
আরেক তরুণ ভোটার বায়েজিদ বলেন, “জোট থেকে আমাদের পছন্দের প্রার্থী পেয়েছি। বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে বিশ্বাস করি।”

এ বিষয়ে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “১০ দলীয় জোট আমাকে যে আস্থা রেখেছে তার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব। নির্বাচিত হলে চুয়াডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করব এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত চুয়াডাঙ্গা গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখব।”

