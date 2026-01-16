চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে সাগর কাবাব ঘরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত পৌরসভাস্থ বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে খাদ্য পণ্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।
এ সময় স্বাস্থ্য সনদ না থাকা এবং বাসি চিকেন ফ্রাই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করার অভিযোগে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় কলেজ রোডের মো. জুয়েল রানা মালিকানাধীন ‘সাগর কাবাব ঘর’-কে ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে ভোক্তা অধিকার।
অভিযানকালে আরও কয়েকটি খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর পরিদর্শন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মূল্য তালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য বিক্রি না করার বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীব পাল, পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.