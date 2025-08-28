চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে দিনমজুরের মর্মান্তিক মৃত্যু।

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পশুহাটে পুকুরে ডুবে মো. খায়রুল ইসলাম (৪০) নামের এক দিনমজুরের করুণ মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
নিহত খায়রুল ইসলাম আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের লস্করপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় তিনি একজন দিনমজুর এবং দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও মৃগী রোগে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে খায়রুল পৌর পশুহাটের একটি বড় পুকুরে কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে যোগ দেন। সারাদিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুকুরের পানিতে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মৃগীর কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সহকর্মীরা জানান, তারা ধারণা করেছিলেন খায়রুল কাজ শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন, ফলে প্রথমে কেউ তার খোঁজ নেননি।
পরবর্তীতে স্থানীয়দের সহযোগিতায় খায়রুলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
