চুয়াডাঙ্গার গরু বাধা নিয়ে যুবককে কুপিয়ে জখম, অবস্থা আশংকাজনক

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদরের জাফরপুরে আতিয়ার খলিফা (৩০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে জাফরপুর এলাকার ছোট মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আতিয়ার খলিফা সদর উপজেলার মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের জাফরপুর গ্রামের হাজামপাড়ার মোহাম্মদ মুন্নাত আলীর ছেলে।

আহত আতিয়ারের ভাই টুকু খলিফা বলেন, গাছের সঙ্গে গরু বাধাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশি আব্দুর রশিদের ছেলে ফয়সালের সঙ্গে বিরোধ হয় আতিয়ারের। এ নিয়ে আজ বেলা ১টার দিকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আমার ভাই আতিয়ারকে কুপিয়ে জখম করে। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় চিকিৎসক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

আতিয়ারের মা রোকেয়া বেগম বলেন, গরু বাধা নিয়ে ফয়সালের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়। এই বিষয়টি আমার ছেলেকে বলে দিয়েছি। এতে আমাকে না পেয়ে আমার ছেলেকে কুপিয়েছে।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আতিয়ারের বুকের ডান পাশে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে গভীর ক্ষত হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, এ ঘটনা আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

