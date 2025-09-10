চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনে-দুপুরে স্বর্ণের দোকানির উপর হামলা।

দর্শনা অফিস: চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পুরাতন বাজারের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ‘বন্ধু জুয়েলার্স’-এ মঙ্গলবার বিকেলে দিনে-দুপুরে ক্রেতা সেজে দোকানির উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা দোকানে ঢুকে মালিক সঞ্জয় কুমার সান্তারাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।
জানা গেছে, বিকেল আনুমানিক চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দর্শনা থানা থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে জনবহুল এই বাজারে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্বৃত্তরা অতর্কিতে দোকানে প্রবেশ করে এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই দোকানি সঞ্জয়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তার শরীরে একাধিক স্থানে আঘাত লাগায় ব্যাপক রক্তপাত হয়।
ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েন আশেপাশের ব্যবসায়ীরা। পরে তারা ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে আহত সঞ্জয়কে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।
খবর পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি জানান, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে। বর্তমানে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
