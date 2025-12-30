চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে বিএনপি-জামায়াতসহ ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ১১ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থীরা হলেন— বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, এনসিপির মনোনীত প্রার্থী মোল্লা এহসান ফারুক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব এবং এবি পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন— বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিজিএমইএ নেতা, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী নুর হাকিম, এবি পার্টির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মো. জহুরুল ইসলাম।

মনোনয়নপত্র দাখিলকালে প্রার্থীদের সঙ্গে নিজ নিজ দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নির্বাচন ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ ও রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে বিএনপির দুই প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু ও শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনের জন্য নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ ভালো রয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন ও অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, ‘২৪-এর চেতনায় একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে জনগণের রায়ে বিজয়ী হলে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করব এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব।’

রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন জানান, সকল প্রার্থীকে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ তৎপর রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, চুয়াডাঙ্গার এই দুটি সংসদীয় আসনে মোট ১২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে সোমবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১১ জন প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।

