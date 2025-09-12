চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের জনগণের কাছে মামুনুল হকের সালাম পৌঁছাতে এসেছি : জুবায়ের খান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদীয় প্রার্থী মাওলানা জুবায়ের খান বলেছেন, “চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের জনগণের কাছে আল্লামা মামুনুল হকের সালাম পৌঁছাতে এসেছি। দলমত নির্বিশেষে সবাই আল্লামা মামুনুল হকের নাম শোনামাত্রই আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদেরকে আপন করে নিচ্ছেন।”

তিনি জানান, এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। আলহামদুলিল্লাহ, জনগণের এই ভালোবাসাই আমাদের অনুপ্রেরণা।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন, দর্শনা থানা এবং কুড়লগাছি এলাকায় রিকশা প্রতীকের পক্ষে গণসংযোগ ও প্রচারণাকালে এসব কথা বলেন তিনি।

মাওলানা জুবায়ের খান বলেন, “চুয়াডাঙ্গা কৃষিনির্ভর জেলা। তাই আমরা কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ও কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করব ইনশাআল্লাহ।”

তিনি আরও বলেন, “তরুণ সমাজকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। দুর্নীতি দমন করে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা আমাদের অন্যতম অঙ্গীকার।”

শিক্ষা, বেকারত্ব ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়েও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। বলেন, “শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, বেকার সমস্যা সমাধান এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সর্বদা কাজ করে যাবে।”

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন দলটির চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদীয় প্রার্থী মাওলানা শফিকুল ইসলাম, সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন সভাপতি হাফেজ জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালিম, মাওলানা তরিকুল ইসলাম, মাওলানা শেখ সাদী ও মাওলানা আখতারুজ্জামান ফারুকী প্রমুখ।

স্থানীয় নেতাকর্মীরা এ সময় ভোটারদের মাঝে দলের নীতিমালা, লক্ষ্য ও অঙ্গীকার তুলে ধরেন এবং রিকশা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

