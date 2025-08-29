চুয়াডাঙ্গায় অসহায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অসহায় দুঃস্থদের খাবার বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো জেলার সচেতন ও সহানুভূতিশীল তরুণ সমাজ। জেলার বড়বাজার মুক্ত মঞ্চে অসহায় ফাউন্ডেশন ও স্থানীয় যুব সমাজের যৌথ উদ্যোগে দ্বিতীয় সপ্তাহের মতো ৩০০ জন অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

আগস্ট ২৯শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে এই মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে চুয়াডাঙ্গা থানা মসজিদের ইমাম মাওলানা ইয়াকুব আলী বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। তিনি আয়োজকদের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ সমাজের জন্য আশার আলো এবং এসব কাজে আল্লাহর অশেষ রহমত বর্ষিত হয়।

খাবার বিতরণ কার্যক্রমে অসহায় মানুষদের মুখে ছিল সন্তুষ্টির হাসি। তারা আয়োজকদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেন এবং এমন উদ্যোগ যেন আরও বিস্তৃতভাবে প্রতিনিয়ত চলতে পারে সেই কামনা জানান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসহায় ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোঃ খালিদ হাসান। তিনি বলেন, “আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। আমরা অসহায় মানুষদের অন্তত তাদের জন্য একবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে চাই। ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যের পাশাপাশি বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা ও অন্যান্য মানবিক সহায়তার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছি।”
তিনি আরও জানান,“এই কার্যক্রমকে আমরা নিয়মিত চালিয়ে নিতে চাই। এজন্য সমাজের বিত্তবান ও মানবিক ব্যক্তিদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।”
খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবু আহমেদ, সহ-সম্পাদক শান্তি আহমেদ, মামুন, আলফাজ, সেলিম, জানিফ, জেবু, আঃ গাফফার, মোনায়েম, সোহেল, সাইফুল ইসলাম, মালেক রানা প্রমুখ।
চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অসহায় দুস্থ মানুষের খাবার বিতরণ ও ৩০০ জন মানুষের মাঝে যাতায়াত ভাড়া প্রদান করে সংস্থাটি।
সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে স্থানীয় তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সমাজের প্রতিটি অসহায় মুখে হাসি ফোটানোই তাদের মূল লক্ষ্য।

