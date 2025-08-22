চুয়াডাঙ্গায় অসহায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৫০ জন অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার:

স্টাফ রিপোর্টার:মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো চুয়াডাঙ্গার তরুণ সমাজ। জেলা শহরের বড়বাজার মুক্ত মঞ্চে অসহায় ফাউন্ডেশন ও স্থানীয় যুব সমাজের উদ্যোগে ২৫০ জন গরীব ও অসহায় মানুষের মাঝে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) জুমার নামাজ শেষে এই মানবিক কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চুয়াডাঙ্গা থানা মসজিদের ইমাম মাওলানা ইয়াকুব আলী দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। তিনি এই উদ্যোগের সাফল্য ও অংশগ্রহণকারীদের মঙ্গল কামনা করেন।

খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অসহায় ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোঃ খালিদ হাসান। তিনি বলেন “আমাদের লক্ষ্য হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। যারা রাস্তায় না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, আমরা চাই অন্তত তাদের মুখে একবেলা খাবার তুলে দিতে। শুধু খাদ্য নয়, ভবিষ্যতে বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তার মাধ্যমে আমরা অসহায় মানুষের পাশে থাকতে চাই।
তিনি আরও যোগ করেন, “এই কার্যক্রম আমরা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যেতে চাই। এজন্য সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবু আহমেদ, সহ-সম্পাদক শান্তি আহমেদ, মামুন, আলফাজ, সেলিম, জানিফ, জেবু, আঃ গাফফার, মোনায়েম, সোহেল, সাইফুল ইসলাম, মালেক রানা প্রমুখ। স্থানীয় তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ আয়োজন সফল হয়।

এই উদ্যোগ কেবল খাবার বিতরণ নয়, বরং মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আয়োজকরা জানিয়েছেন, সমাজের প্রতিটি অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই তাদের মূল লক্ষ্য।

