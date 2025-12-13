চুয়াডাঙ্গায় আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের তল্লাশি অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গায় আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে জেলা শহরের কোর্টমোড়ে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল আটক ও কয়েকটি মামলা দেয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার রাত সোয়া ৯টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, পরিদদর্শক (তদন্ত) শহীদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ জেলা শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালান। অভিযানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ৭ টি মোটরসাইকেল আটক করা হয় এবং আইন ভঙ্গ করায় ৭ টি মোটরসাইকেল চালককে মামলা দেয়া হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে এটা পুলিশের নিয়মিত তল্লাশি অভিযান। সবাই আমাদের সাহায্য করলে সুন্দর একটা জেলা হবে চুয়াডাঙ্গা।

