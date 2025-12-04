চুয়াডাঙ্গায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন লক্ষ্যে স্বারকলিপি প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার:ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে ১০ম গ্রেড প্রদানসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন লক্ষ্যে স্বারকলিপি প্রদান করেছে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে এ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি প্রদান করে। জেলা প্রশাসক কামাল হোসেন অনুপস্থিত থাকায় স্বারকলিপি গ্রহন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নয়ন কুমার রাজ বংশী। ৫ দফা দাবি গুলো হলো: ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে ১০ম গ্রেডে উন্নতিকরন, সময়োপযোগী নিয়োগবিধিমালা প্রয়ণয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগনকে পদন্নোতি প্রদান,মন্ত্রণালয় হতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের শতভাগ৷ বেতন ভাতা প্রদান,অবসরকালীন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাগণকে শতভাগ আনুতোষিক প্রদান অথবা পারিবারিক পেনশন প্রদান ও স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর গঠন। স্বারকলিপি প্রদানের সময় বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা সভাপতিসহ জেলার সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

