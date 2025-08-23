চুয়াডাঙ্গায় গভীর রাতে চুরির ঘটনা: নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার লুট, আতঙ্কে স্থানীয়রা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বুজরোগড়ি মাদ্রাসা পাড়ায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে সংঘটিত এই ঘটনায় নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট হয়ে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার হতাশায় ভুগছে এবং এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ভুক্তভোগী মো. রিপন হোসেন (৩৮) শহরের একটি রড-সিমেন্টের দোকানে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে স্ত্রী শিরিনা পারভিন (৩৫), ছেলে তামিম (১৩) ও মেয়ে তোয়াকে (৮) নিয়ে বুজগড়ি মাদ্রাসা পাড়ার আইন্দিন নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকেন। পরিবারের দাবি, গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় চোরেরা বাথরুমের ভেন্টিলেটার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আলমারি ও অন্যান্য সংরক্ষিত স্থান থেকে প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা নগদ অর্থ ও প্রায় ১ ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায়। চুরি হওয়া স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে ছিল একজোড়া বালা, তিন জোড়া কানের দুল, একজোড়া আংটি এবং একটি নাকফুল। এছাড়া চোরেরা ঘরে রাখা একটি ছোট টিনের ব্যাংক ভেঙে আরও প্রায় ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা নিয়ে যায়। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খালিদুর রহমান পুলিশ টিমসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেন। তিনি জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সহ পুলিশ সেখানে যায় এবং ভুক্তভোগী পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং স্থানীয়রা দ্রুত তদন্ত ও নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
