চুয়াডাঙ্গায় ছয় দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছে।

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় ছয় দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছে

বেতন বৈষম্য নিরসনে ছয় দফা দাবিতে চুয়াডাঙ্গায় স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি চলছে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির আওতায় আজ রোববার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কার্যালয়ের সামনে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি দাবি না মানা পর্যন্ত চলবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন নেতৃবৃন্দরা।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, স্বাস্থ্য সহকারীদের নিয়োগবিধি সংশোধন, শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বিজ্ঞান সংযোগ, ১৪ তম গ্রেড প্রদান, ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১১ তম গ্রেডে উন্নীতকরণ, টেকনিক্যাল পদমর্যাদা প্রদান ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ধারবাহিকভাবে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেড প্রদান করতে হবে।

কর্মবিরতিতে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য সহকারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রবিউল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মিল্টন আলীসহ স্বাস্থ্য সহকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

