চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবে চ্যাম্পিয়ন কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বিএফএফ-সমকাল জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুহৃদ সমাবেশের আয়োজনে পাওয়ার্ড বাই হিসেবে ছিলো শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক। গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টায় ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসবের উদ্বোধন করেন ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন। প্রতিযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন এবং দামুড়হুদা ব্রাক মাধ্যমিক বিদ্যালয় রানার্সআপ হয়।শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয় রানার্সআপ দলের দলনেতা মোস্তাফিজুর রহমান রিফাত।

উদ্বোধনী পর্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা সুহৃদ সমাবেশের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বির্তক উৎসবের সমন্বয়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ। এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন গবেষক লেখক জাহিদ হোসেন, সুহৃদ সমাবেশের সদস্য হাবিবি জহির রায়হান, কবি রিগ্যান এসকান্দার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা সুহৃদ সমাবেশের সদস্য সচিব কাজল মাহমুদ।

উৎসবে জেলার মোট ৭ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭টি তার্কিক দল অংশগ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,
চুয়াডাঙ্গা আর্দশ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ,
চুয়াডাঙ্গা আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়, দামুড়হুদা ব্রাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দামুড়হুদা পাইলট গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, মালিক আব্দুল বারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এসময় অংশগ্রহণকারী ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধি, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

২য় পর্বে বির্তক প্রতিযোগীতা উৎসবে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী বিশ্বাস, বিচারক ছিলেন কাজল মাহমুদ, হাবিবি জহির রায়হান,কবি রিগ্যান এসকান্দার। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গবেষক লেখক জাহিদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিলেন সুহৃদ সমাবেশে জেলা কমিটির সদস্য আসমা হেনা চুমকি, মোস্তফা শাকিল, হাতেম আলী, আবু তালহা, আল সাফায়েত হোসেন প্রমুখ।।

