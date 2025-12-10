চুয়াডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামীর চালক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার গাংনী-আসমানখালী সাংগঠনিক থানার জামায়াতে ইসলামীর চালক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া গ্রামের ঈদগাহ মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
চালক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ পারভেজ রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব বিভাগের সভাপতি নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা শাখার সভাপতি কাইয়ুম উদ্দিন হিরক,আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর সফিউল আলম বকুল ও গাংনী-আসমানখালী সাংগঠনিক থানা আমীর আব্বাস উদ্দিন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এ শাখার নায়েবে অঅমীর সেলিম রেজা ও মাওলানা মনিরুজ্জামান ,সেক্রেটারী কামরুল হাসান সোহেল, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অর্থ সম্পাদক ইমরান হোসেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের থানা সভাপতি শামীম রেজা, হারদী কলেজ সভাপতি শাওন হোসেন রুমন, গাংনী-আসমানখালী কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা জহুরুল ইসলাম মামুন, শাহজাহান মিয়া ও মোঃ ফরিদ উদ্দিন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আমীর খন্দকার মাওলানা মাসুদুর রহমান,সেক্রেটারী রাইতাল হোসেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গাংনী-আসমানখালী সাংগঠনিক থানা শাখার সেক্রেটারি ইকরামুল হক, অর্থ সম্পাদক জাহিদ হাসান, উপজেলা ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও হামিদুল ইসলাম প্রমুখ।
চালক সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাসুদ পারভেজ রাসেল প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,
“আল্লাহ মানুষকে পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা প্রতিদিন নিজ হাতে উপার্জন করে পরিবার চালান তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদের একটি শ্রেণি। সেই শ্রেণিতেই আছেন আমাদের চালক, কৃষক ও শ্রমিক ভাইয়েরা। আজ তাদের সেবা, তাদের ঘাম এবং তাদের ত্যাগেই সমাজ টিকে আছে।”
“ভ্যান, রিকশা, অটোর চালকরা না থাকলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অচল হয়ে যেত। তারা মানুষের সেবা দিয়ে যান। একজন চালক অসুস্থ হলে হয়তো তাঁর পরিবার না খেয়ে থাকে কিন্তু তিনি তবুও প্যাডেল থামান না।
ধর্মীয় অনুপ্রেরণার সুরে তিনি বলেন,
“রাসুল (সা.) বলেছেন, শ্রমিকের মজুরি ঘাম শুকানোর আগেই দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আজ আমরা কি তা করছি? ন্যায্য মজুরি, ন্যায্য দাম, ন্যায্য অধিকার না পেলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি আমাদেরই করতে হবে।”
কৃষকদের জন্য সুলভ মূল্যে সার-বীজ-সেচ সুবিধা, ফসলের ন্যায্য দাম, এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
“যাদের ঘামে দেশ চলে তাদের মুখে হাসি না ফিরিয়ে আমরা কখনোই প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারব না। তিনি বলেন,একজন চালকের একটি ব্যাটারি কিনতে সারা বছরের ইনকাম শেষ হয়ে যায়।একজন কৃষক সঠিক সময়ে সার পায় না। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে রাজনৈতিক বিবেচনায় না নিয়ে আপনাদের পাশে প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা দাঁড়াতে চাই।
সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে সকলকে একসাথে ভূমিকা পালন করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে রয়েছেন নিঃস্বার্থে। যেকোনো প্রয়োজনে সবার পাশে রয়েছি আমরা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী-আসমানখালী থানার শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রশিদ।
অনুষ্ঠানে ৫০০ জন চালক অংশ গ্রহন করেন। এছাড়া রাত সাতটায় ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হাটুভাঙ্গা গ্রামে নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করেন। এছাড়ও সকালে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার ও নিচের বাজারে তিনি গণসংযোগ করেন।
