চুয়াডাঙ্গা’য় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। সভার কার্যবিবরণীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নয়ন কুমার রাজবংশী বলেন, এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাব্যাপী ১১২ টি মন্ডপে উদযাপিত হবে শারদীয় দুর্গাপূজা। আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩৫টি, দামুড়হুদা ২১টি, জীবননগর ২৫ টি এবং সদর উপজেলায় ৩১ টি মন্ডপে পূজা উদযাপিত হবে।

তিনি আরো বলেন, সহজে যোগাযোগ করা যায় এমন স্থানে পূজা মন্ডপ স্থাপন করতে হবে। নিরাপত্তার জন্য পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, র‌্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সর্বদা টহল মোতায়েন থাকবে। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে। আজান ও নামাজের সময় ঢাক ঢোল ও মাইক বাজানো যাবে না।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের বলেন, জেলা পুলিশের শতকরা ৮০ ভাগ জনবল দূর্গাপূজায় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবে। ৭৯০ জন ফোর্স জেলাব্যাপী কয়েকটি স্তরে মোতায়েন থাকবে। তিনি আরও জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার ১১২ টি পূজা মন্ডপ গুলোকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ এই তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ টি মন্ডপকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, ৪১টি মন্ডপকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ৫৩টি মন্ডপকে সাধারণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

এছাড়াও বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি ক্যাম্পের অধিনায়ক লে. কর্ণেল নাজমুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের অধিনায়ক লে. কর্ণেল ফাহাদ আহমেদ আবির, আনসার ব্যাটেলিয়নের জেলা কমান্ড্যান্ট ফারুক ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, ডাঃ মার্টিন হীরক চৌধুরী, আলমডাঙ্গা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অমল বিশ্বাস, দামুড়হুদা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শোভন দাস, জীবননগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জীবন সেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সভাপতি হেমন্ত সেন প্রমুখ

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকারের অভিযানে বেকারি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় ছাদ থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রীর মৃ ত্যু।

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৈনিক মানবকণ্ঠের ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী…

এলাকার খবর

মহেশপুরে রাইটস যশোরের উদ্যোগে পিয়ার লিডার ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More