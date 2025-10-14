চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাস্পেইন বিষয়ে এডভোকেসি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাস্পেইন বিষয়ে এডভোকেসি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় জেলা মডেল মসজিদ হলরুমে টিকাদান বিষয়ে এডখোকেসি ও আলোচনা সভা অনুুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক একেএম শাহিন কবীরের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দীন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় টাইফয়েড বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ^স্বাস্থ্য সংস্থার এসআইএমও ডা. ইমরান হাসান খন্দকার।
প্রথমবারের মতো সরকারি ভাবে টাইফয়েড টিকা বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ২ লাখ ৭৭ হাজার ২৪৭ জনকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী এ কার্যক্রম চলছে। ধর্মীয় নেতাদের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ঠাইফয়েড টিকাদানের জন্য উৎসাহিত করাতে আহবান জানানো হয়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নে বিএনপির সদস্য ফরম বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মদ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার,…

এলাকার খবর

দর্শনায় দিনের বেলায় চুরি শিক্ষিকার সর্বস্ব শেষ

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা কৃষককে কুপিয়ে হত্যা, তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More