চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাস্পেইন বিষয়ে এডভোকেসি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাস্পেইন বিষয়ে এডভোকেসি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় জেলা মডেল মসজিদ হলরুমে টিকাদান বিষয়ে এডখোকেসি ও আলোচনা সভা অনুুষ্ঠিত হয়।
চুয়াডাঙ্গা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক একেএম শাহিন কবীরের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দীন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় টাইফয়েড বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ^স্বাস্থ্য সংস্থার এসআইএমও ডা. ইমরান হাসান খন্দকার।
প্রথমবারের মতো সরকারি ভাবে টাইফয়েড টিকা বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় মোট ২ লাখ ৭৭ হাজার ২৪৭ জনকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর থেকে মাসব্যাপী এ কার্যক্রম চলছে। ধর্মীয় নেতাদের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ঠাইফয়েড টিকাদানের জন্য উৎসাহিত করাতে আহবান জানানো হয়।
