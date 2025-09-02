চুয়াডাঙ্গায় নানা আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর বেলা ১১টায় সাহিত্য পরিষদের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের কবরী রোড, শহীদ হাসান চত্বর ও কোর্ট মোড় প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীরা জাতীয় ও দলীয় পতাকা, রঙ-বেরঙের ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করেন। পুরো শোভাযাত্রা ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর।
শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। জেলার চারটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এই আয়োজনে অংশ নেন।
শোভাযাত্রা শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ এবং প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু ও শফিকুল ইসলাম পিটু। বক্তারা দলীয় আদর্শ ও আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
দিনব্যাপী এ আয়োজন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের মাঝে উদ্দীপনা ও সাহস জুগিয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.