চুয়াডাঙ্গায় নানা আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর বেলা ১১টায় সাহিত্য পরিষদের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের কবরী রোড, শহীদ হাসান চত্বর ও কোর্ট মোড় প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীরা জাতীয় ও দলীয় পতাকা, রঙ-বেরঙের ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করেন। পুরো শোভাযাত্রা ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর।

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। জেলার চারটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এই আয়োজনে অংশ নেন।

শোভাযাত্রা শেষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ এবং প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা ফরিদুল ইসলাম শিপলু ও শফিকুল ইসলাম পিটু। বক্তারা দলীয় আদর্শ ও আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দিনব্যাপী এ আয়োজন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের মাঝে উদ্দীপনা ও সাহস জুগিয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানায় সার্ভিস ডেলিভারী সেন্টারের উদ্বোধন

এলাকার খবর

দামুড়হুদা উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন কৃষকদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

এলাকার খবর

বিএনপির উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

এলাকার খবর

কার্পাসডাঙ্গায় মসজিদ ও মাদরাসা জন্য জমিদান ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More