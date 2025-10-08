চুয়াডাঙ্গায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি: খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি’র ব্রিফিং।

স্টাফ রিপোর্টার:আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলায় পুলিশের দায়িত্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার সফল সমাপ্তি হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের সুষ্ঠু পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সামনে ব্রিফ করেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি বেলায়েত হোসাইন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা পুলিশের কনফারেন্স রুমে জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। এসময় তিনি এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও কার্যকারিতা আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
জনগণের সেবায় পুলিশ সবসময় পাশে।
এসময় খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি বেলায়েত হোসাইন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতির ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, “নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। চুয়াডাঙ্গা সহ সারাদেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আরও জোরদার করা হয়েছে।” “নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার শিথিলতা বা পক্ষপাত বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে ভোটারদের নিরাপত্তা এবং ভোটকেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই, জনগণ যেন নির্বিঘ্নে ও ভয়মুক্ত পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলা পুলিশ সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত।” বেলায়েত হোসাইন চুয়াডাঙ্গার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেন, “চুয়াডাঙ্গাবাসীকে সবসময় সর্বোচ্চ পুলিশি সেবা দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও আমার পক্ষ থেকে আরও বেশি জনমুখী ও উন্নত পুলিশি সেবা পৌঁছে দেওয়া হবে।
এসময় চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা। তিনি জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে জেলা পুলিশের নিরলস প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। পুলিশ সুপার তাঁর বক্তব্যে বলেন, “চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সবসময় আইনশৃঙ্খলা উন্নত ও সুন্দর রাখার চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিক ও জনগণের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম।” তিনি আরও যোগ করেন, জেলা পুলিশ জনমুখী ও দ্রুত সেবাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রিফিং অনুষ্ঠানে জেলার গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, সহ জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ। তাঁরা পুলিশের এই ইতিবাচক ও জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমকে স্বাগত জানান এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে সংবাদ পরিবেশনের অঙ্গীকার করেন।
এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে আরও বেশি সুসংগঠিত ও দক্ষ হবে বলে আশা করা যায়, যা একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিতে সহায়ক হবে।
