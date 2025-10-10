চুয়াডাঙ্গায় পৃথক অভিযানে মাদকদ্রব্য সহ ৭ জন গ্রেফতার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস:চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান এবং পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবা ও টাপেনটাডল ট্যাবলেটসহ মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হারদী অস্থায়ী ক্যাম্পের নেতৃত্বে ও আলমডাঙ্গা থানার মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই (নিঃ) মোঃ আলমগীর কবীরের তত্ত্বাবধানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এসময় মাঠপাড়ার মোঃ মতিয়ার রহমানের পুত্র মোঃ বকুল হোসেন (২৯) কে ২৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ১৮ পিস টাপেনটাডল ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।

অপরদিকে আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে পাইকপাড়া (দাসপাড়া) এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এসময় পাইকপাড়া চরপাড়ার মোঃ রবিউল ইসলামের পুত্র রাজিব হাসান (অন্তর, ২২) এবং কুষ্টিয়ার মিরপুরের বিরামপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদ মালিথার পুত্র নাজমুল হক (২৮) কে ৩০ পিস টাপেনটাডল ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।
আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্টেশনপাড়া এলাকায় এসআই (নিঃ) মোঃ বাবলু খাঁনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ৯০ পিস টাপেনটাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

অভিযানে স্টেশনপাড়ার মোঃ রেজাউল হকের স্ত্রী মোছাঃ মুন্নি খাতুন (৫৫), তার পুত্র মোঃ সোহেল (২২), একই এলাকার মোছাঃ লিজা খাতুন (৩০), স্বামী- মোঃ রুবেল হোসেন, এবং ওয়াপদাপাড়ার মোঃ মিজান (২৫), পিতা- মোঃ মাহাবুল হক কে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত মুন্নি খাতুনের বিরুদ্ধে ১২টি, সোহেলের বিরুদ্ধে ৫টি, এবং লিজা খাতুনের বিরুদ্ধে ৪টি পূর্ববর্তী মামলা রয়েছে। গতকাল আসামিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে । আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম বলেন, “মাদক কোনোভাবেই সমাজে স্থান পাবে না। আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি, যাতে আলমডাঙ্গাকে মাদকমুক্ত রাখা যায়। যারা মাদক ব্যবসায় জড়িত, তারা যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।”পুলিশের এই ধারাবাহিক।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে কমেছে আমদানি:

এলাকার খবর

কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাতপাখায় ভোট দিন — হাসানুজ্জামান সজীব

এলাকার খবর

মেহেরপুরে ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণে টাইফয়েড টিকাদান ওয়ার্কশপ

এলাকার খবর

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সমাবেশ ও মিছিল

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More