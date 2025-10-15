চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:সাদাছড়ির আধুনিকায়ন , দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় বিশ^ সাদাছড়ি দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজ নেবা কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ দিবসটি উপলক্ষে এসব আয়োজন করে।
চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আহমেদ মাহবুব উল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সভায় সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সিদ্দিকী সোহেলী রশীদ ও প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।
সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, চুয়াডাঙ্গায় ৪২ হাজার প্রতিবন্ধী মানুষ আছে। এটি সংখ্যায় কম নয়। বছরের একটি দিন নয়, প্রতিটি দিন প্রতিবন্ধীদের সাথে মানবিক আচরণ করবেন। সেইজন্য আমরা যেন তাদের প্রতি সহানুভূতির সাথে আচরণ করবো। পারিবারিকভাবে ও সামাজিক ভাবে চিকিৎসা পেলে সে ভালো হয়ে যাবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মুজিবনগরে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস/২০২৫ পালিত

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠান…

এলাকার খবর

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়নে ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক…

এলাকার খবর

দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নে বিএনপির সদস্য ফরম বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More