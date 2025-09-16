চুয়াডাঙ্গায় বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বিজ’এর দুটি শাখার উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় পৃথকভাবে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস বিজ’ এর ৩৬৪ ও ৩৬৫ তম শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার সিএন্ডবি পাড়ায় ও জীবননগরের পোস্ট অফিস পাড়ায় পৃথক দুটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজ হেড অফিসের সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও টিম লিডার আবদুল্লাহ আল মঈদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে একজন সদস্য রোমানা খাতুনকে ১ লাখ টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে নতুন এই শাখার উদ্বোধন করেন। জুনিয়র জোনাল ম্যানেজার হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অফিসের সাব জোনাল ম্যানেজার শামীম আজাদ, সিনিয়র কমপ্লায়েন্স অফিসার আবু জাহিদ, চুয়াডাঙ্গা জোনের জুনিয়র জোনাল ম্যানেজার মোঃ হাফিজুল ইসলাম, সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ রাশেদুল ইসলাম,
চুয়াডাঙ্গা ২ শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল আওয়াল,
দর্শনা শাখার ম্যানেজার আলী নুর ইসলাম, জীবননগর শাখার ম্যানেজার মেহেদি হাসান প্রমুখ।
এছাড়াও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তি ও গনমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় প্রধান অতিথি আব্দুল্লাহ আল মঈদ বলেন বিজ ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ  দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। দেশের ৫৭ জেলায় ৩৬৫ টি শাখার মাধ্যমে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি ও সামাজিক সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

