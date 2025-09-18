চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা।

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, সদর উপজেলার বড় বাজার (নিচের বাজার) ও আলুকদিয়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করেছে। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ এবং বেকারি পণ্যের মান তদারকি করা হয়।

অভিযানে বড় বাজারের মাছ ও মাংস বিক্রেতাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং সঠিক ওজন ও রশিদ সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অন্যদিকে, আলুকদিয়া এলাকায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে এবং পণ্যের সঠিক মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। এই দুই প্রতিষ্ঠান হলো মো. সাহিনুর ইসলামের বেকারি এবং মেসার্স আমেনা পল্লী অ্যান্ড ইত্যাদি স্টোর। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ও ৩৭ ধারায় তাদের যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা ও ৫ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বেকারিকে অবিলম্বে তাদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এই অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, ক্যাব প্রতিনিধি জনাব মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।
জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

