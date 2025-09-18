চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকারের অভিযানে বেকারি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় কর্তৃক সদর উপজেলার পৌর কলেজ পাড়া এলাকায় একটি তদারকিমূলক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও বেকারি সামগ্রীর মান নিশ্চিত করতে ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অভিযান চলে।

অভিযানের সময়, মো: কামরুজ্জামান-এর মালিকানাধীন চুয়াডাঙ্গা ফুড প্রোডাক্টস নামের বেকারিটিতে বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— বেকারি পণ্যে উৎপাদিত পণ্যের কোনো সঠিক তথ্য না থাকা, ব্যবহৃত ফ্লেভারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব এবং বেকারি সামগ্রী মেঝেতে অপরিষ্কারভাবে সংরক্ষণ করা।
এই গুরুতর ত্রুটিগুলোর কারণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারা অনুযায়ী ওই বেকারিকে ২৫,০০০ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করে এবং তা আদায় করে ভোক্তা অধিকার । একই সাথে, ভবিষ্যতে এমন ভুল যাতে না হয়, সে জন্য বেকারি কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এই অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা দেয় ক্যাব প্রতিনিধি জনাব মো: রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।
জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে এই ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে অধিদপ্তর জানিয়েছে।

