চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার হাসপাতাল রোড ও বড় বাজার এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে বিভিন্ন খাদ্য পণ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। অভিযানে স্বাস্থ্য সনদ না থাকা এবং নোংরা পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতের দায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় মোহাম্মদ রতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠান ‘হোটেল মুসলিম ফুড’-কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

একই অভিযানে স্বাস্থ্য সনদ না থাকা এবং খাদ্যে কাঁচা চামড়ায় ব্যবহৃত লবণ ব্যবহারের অভিযোগে মোহাম্মদ রনি আলমের প্রতিষ্ঠান ‘মেসার্স হোটেল কুটুম বাড়ি খাওয়া ঘর’-কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া জাফর রঙ হিসেবে কাপড়ের রঙ ব্যবহার এবং নিষিদ্ধ কেওড়া জল বিক্রয়ের দায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় শ্রী গৌরচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠান ‘মেসার্স গৌতম স্টোর’-কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযানে সর্বমোট এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।

অভিযানকালে আরও কয়েকটি খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর তদারকি করা হয়। এ সময় মূল্য তালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য বিক্রয় না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীব পাল, পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান, ক্যাব প্রতিনিধি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।

ভোক্তা অধিকার রক্ষায় এ ধরনের অভিযান জনস্বার্থে অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গায় কৃষি প্রযুক্তি…

এলাকার খবর

মেহেরপুরে ভেজাল ও অবৈধ ওষুধের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট, দুই ফার্মেসিকে জরিমানা

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

এলাকার খবর

জীবননগর হাসাদাহে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, এজেন্ট শাখার উদ্যােগে হাসাদাহ মডেল…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More