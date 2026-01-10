চুয়াডাঙ্গায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা: দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নিহত ১, আহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলাধীন হিজলগাড়ী থেকে ছোটশলুয়া সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি মোটরসাইকেল সামনের আরেকটি মোটরসাইকেল ও একটি পাখিভ্যানকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে একজন নিহত ও তিনজন আহত হন।
নিহত ব্যক্তি নুরুল্লাহপুর গ্রামে আকুবার মিয়ার বড় ছেলে নাম শিমুল মিয়া (২৫)। তিনি সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের নুরুল্লাহপুর গ্রামের বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে থেকে জানা গেছে, বিকেল ৫টার দিকে শিমুল নিজ মোটরসাইকেলযোগে হিজলগাড়ী বাজারের দিক থেকে ছোটশলুয়া গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার মোটরসাইকেলটি সামনে থাকা একটি মোটরসাইকেল ও পাখিভ্যানের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়।
সংঘর্ষে শিমুলসহ মোট চারজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পথেই শিমুলের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক।
ঘটনার পর স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারা জানান, হিজলগাড়ী-ছোটশলুয়া সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে দুর্ঘটনাপ্রবণ। রাস্তাটিতে স্পিডব্রেকার, ট্রাফিক সাইনবোর্ড বা গতিনিয়ন্ত্রণের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে।
এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত এ সড়কে স্পিডব্রেকার স্থাপন, সাইনবোর্ড বসানো ও ট্রাফিক নজরদারি জোরদার করার মাধ্যমে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, এখনো কেউ অভিযোগ করেননি, অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
