চুয়াডাঙ্গায় লাইসেন্সবিহীন জৈবসার উৎপাদনে ‘মর্ডান এগ্রো’কে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়ায় বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই জৈবসার উৎপাদন করার অভিযোগে ‘মর্ডান এগ্রো’ প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পাওয়া পর্যন্ত সব ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত আরার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল, সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান এবং পুলিশের একটি টিম।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মর্ডান এগ্রো নামের প্রতিষ্ঠানটি কোনো ধরনের সরকারি অনুমোদন ছাড়াই জৈবসার উৎপাদন করছিল। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে অভিযান চালায় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সার ব্যবস্থাপনা আইনে প্রতিষ্ঠানটির মালিক আরিফ হোসেনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ বিষয়ে ইউএনও রিফাত আরা বলেন, “লাইসেন্স ছাড়া জৈবসার উৎপাদন আইনত দণ্ডনীয়। তাই প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয়েছে এবং তাদের লাইসেন্স না পাওয়া পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষক ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

