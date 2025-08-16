চুয়াডাঙ্গা আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে গড়াইটুপি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন

স্টাফ রিপোর্টার: আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টে গতকাল শুক্রবার দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ম্যাচে কুতুবপুর ও মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন মুখোমুখি হয়। চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম সেমিফাইনালে দু-দলের হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ে নির্ধারিত সময়ের খেলা গোল শূন্য থাকে। ফলাফল নিশ্চিত করতে টাইব্রেকারের সহায়তা নেয়া হয়। টাইব্রেকারে কুতুবপুর ইউনিয়ন ৪-৩ গোলে মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নকে পরাজিত করে টুর্ণামেন্টের ফাইনালে উন্নীত হয়। দিনের অপর সেমিফাইনালে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ২-০ গোলে মমিনপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়। গড়ায়টুপি ইউনিয়নের মাসুম একাই গোল দুটি করেন। দর্শকদের উপচে পড়া ভীড় আর মুশুলধারে বৃষ্টি মাঠে জমজমাট সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য মাঠে হাজির হন সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বাক কমিটির আহ্বায়ক চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এম. সাইফুল্লাহ, আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান খুলনা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফরিদুজ্জামান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গড়াইটুপি ইউনিয়নের প্রশাসক সদর উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আসিফ ইকবাল, কুতুবপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জিয়াউল হক জিয়া, গড়ায়টুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মহাব্বত আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন দলের কোচ ও ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আতিয়ার রহমান লিটন, ম্যানেজার তৌফিকুর রহমান তিতাস, গড়াইটুপি ইউনিয়নের কোচ মিজানুর রহমান তাপস ও ম্যানেজার সাহাজুল ইসলাম, মমিনপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসাদুল হক, সাবেক কৃতি রেফারি ইখতিয়ার আহমেদ, সাবেক খেলোয়াড় টিপু ইউনিয়ন দলের কোচ মিল্টন ও ম্যানেজার আনিসুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সোহেল আহমেদ মালিক সুজন, বাবু মুন্সি, সাবেক কৃত ফুটবলার মাহমুদুল হক লিটন, তরিকুল ইসলাম তরু,আব্দুল হাই, ক্রীড়া সংগঠক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক রায়হান মোল্লা, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাবেক ক্রিকেটার শাহাবুদ্দিন ওরফে বুদ্দিন, গড়াইটুপি ইউনিয়নের গ্রাম আদালত সভাপিত লিটু মেম্বার, সাইফুল, আহাদ আলী, আদম আলী, সদর উপজেলা পরিষদের নাজির রাসেল আহমেদ, সাবেক ফুটবলার শহিদুল কদর প্রমুখ। গতকালের খেলাটির পরিচালনা করেন হাফিজুর রহমান, রেজাউল হক রিজু, শফিকুননবী রিয়ান, রেজাউল হক রিজু, লিটা হোসেন। আজ একই মাঠে বিকেল ৪টায় টুর্নামেন্টের জমকালো ফাইনালে মুখোমুখি হবে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ও কুতুবপুর ইউনিয়ন। ফাইনাল খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

