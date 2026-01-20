চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের জানুয়ারি মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার ১৯ জানুয়ারি সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের ড্রিলশেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

কল্যাণ সভায় পুলিশ সুপার মহোদয় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার ও ফোর্সের বক্তব্য মনোযোগসহকারে শোনেন এবং পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উত্থাপিত বিষয়গুলোর সমাধান অগ্রগতি ও সার্বিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় মাঠপর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন থানা, ক্যাম্প ও ফাঁড়িতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রোকারিজ ও দাপ্তরিক সামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল)-এ গমনকারী কনস্টেবল মোঃ ওবায়দুর রহমান, মোঃ এনামুল হক ও মোঃ নজরুল ইসলামকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করায় পুলিশ সুপার মহোদয় তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামাল আল নাসের, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল)
মোঃ আনোয়ারুল কবীর, ডিআইও-১, ডিএসবি, সকল থানার অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন), আরআই পুলিশ লাইন্স এবং বিভিন্ন ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

কল্যাণ সভা শেষে পুলিশ সুপার মহোদয় পুলিশ সদস্যদের পেশাগত শৃঙ্খলা, আন্তরিকতা ও জনসেবায় আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

