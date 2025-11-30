চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা এঁর বদলীজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার: বিদায় নিলেন শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ সুপার জনাব খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা এর বদলিজনিত বিদায়কে কেন্দ্র করে আজ ২৯ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে জেলা পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এক আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।
২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে তিনি আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, মানবিক আচরণ ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করে জেলার সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সফল হন। বিশেষ করে ৫ আগস্ট ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব, তত্ত্বাবধান ও টিম চুয়াডাঙ্গা’র সমন্বিত প্রচেষ্টায় একের পর এক সফলতা অর্জিত হয়, যা পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনে এবং তৈরি হয় ইতিবাচক ভাবমূর্তি।
শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহকর্মীদের আবেগঘন পরিবেশে বিদায়ী পুলিশ সুপারকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা জানানো হয়। বক্তব্যে বক্তারা তাঁকে মানবিক, মেধাবী, সৎ, চৌকস ও দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসেবে তুলে ধরেন এবং কর্মমুখর সময়ে তাঁর অবদানকে স্মরণ করেন।
বিদায়ী পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা উপস্থিত সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং নবাগত পুলিশ সুপারকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন—
> “মানুষ মানুষের জন্য, সবসময় জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। থানায় আগত সেবাপ্রার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।”
এছাড়াও সকল অফিসার ইনচার্জদের তিনি বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। নিজের ও পরিবারের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন—
জনাব মোঃ মিনহাজ-উল-ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)
জনাব জামাল আল নাসের, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্)
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)
জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল)
এছাড়া সকল সার্কেল অফিসার, ওসি, ডিআইও-১, আরআই, টিআইসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
শেষে আলমডাঙ্গা থানার পক্ষ থেকে অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান পিপিএম বিদায়ী পুলিশ সুপারের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।
