চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ হতে বদলীজনিত বিদায়ী সহকর্মীদের আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোঃ খালেদুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা এবং পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম-সেবা, অফিসার ইনচার্জ, আলমডাঙ্গা থানা—সম্প্রতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ হতে জেলা পুলিশ, সাতক্ষীরায় বদলির আদেশপ্রাপ্ত হন। অপরদিকে পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, অফিসার ইনচার্জ, দামুড়হুদা মডেল থানা—চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ হতে জেলা পুলিশ, মেহেরপুরে বদলির আদেশপ্রাপ্ত হন।
উক্ত বদলীজনিত উপলক্ষে আজ ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদায়ী সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্মানিত পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মহোদয় স্মৃতি স্মারক প্রদান করেন।
এসময় পুলিশ সুপার মহোদয় বিদায়ী কর্মকর্তাদের এক বছরের অধিক সময় ধরে জেলা পুলিশের আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন।
উক্ত আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিনহাজ-উল-ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), চুয়াডাঙ্গা; জনাব জামাল আল নাসের, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্), চুয়াডাঙ্গা; জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), চুয়াডাঙ্গা; জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল), চুয়াডাঙ্গাসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।
