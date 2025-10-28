চুয়াডাঙ্গা জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভায় আইনি সহায়তা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা: জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার ২৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেবাপ্রত্যাশী মানুষের কাছে সরকারি আইনি সহায়তা (লিগ্যাল এইড) আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর-এর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যেন লিগ্যাল এইডের সুবিধা পায়, সে জন্য সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি এই কার্যক্রম সম্প্রসারণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
সভায় বিগত ১ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত লিগ্যাল এইড সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে মোট ৭৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৭টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, ৯৭টি দাখিলি আবেদনপত্র মাসিক সভার আগেই পাস করা হয় বলে জানানো হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একজন প্যানেল আইনজীবীকে সর্বোচ্চ পাঁচটি মামলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়াও, আইনগত সহায়তা প্রদানের আবেদন পত্রসমূহের উপর অবগতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়োগকৃত আইনজীবীগণের দাখিলি বিল অনুমোদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, এবং লিগ্যাল এইড এর কার্যক্রম বৃদ্ধিতে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কমিটির অধীনে মোট ২৬টি দপ্তর কাজ করছে বলে জানানো হয়।
সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিমুল কুমার বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিম,চুয়াডাঙ্গা জেলখানা প্রতিনিধি মোঃ আসাদুর রহমান,বিজ্ঞ সহকারী কৌশলী জিপি খালেক,পাবলিক প্রসিডিউর পিপি মোঃ গোলাম সরোয়ার,জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সাঈদ মাহমুদ শামীম রেজা ডালিম, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আহসান আলী, পাবলিক প্রসিকিউটর মারুফ সরোয়ার বাবু, বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর এম.এম শাহজাহান মুকুল, জাতীয় মহিলা সংস্থার সমন্বয়কারী মাহমুদ হাসান,প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী সাইদুর রহমান,চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি,চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাড মানিক আকবর, জামান সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি মোঃ শহীদ হোসেন,প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি মোঃ সাইদুর রহমান, দৈনিক আকাশ খবরের সম্পাদক জান্নাতুল আউলিয়া নিশি, দৈনিক মানবকণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মোঃ আব্দুল্লাহ হক, দৈনিক বাংলার দূতের জেলা প্রতিনিধি ও মাথাভাঙ্গার ষ্টাফ রিপোর্টার শেখ রাকিব এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
