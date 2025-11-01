চুয়াডাঙ্গা দুই আসনে নির্বাচনী পথসভায় মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু হাসাদাহ তার আগমনে উল্ল্যাসিত ইউনিয়নবাসী

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃআগামী ক্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা দুই আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী চুয়াডাঙ্গা দুই আসনের গণমানুষের মানুষের প্রান প্রিয় নেতা বিজিএমইএ সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু গতকাল শুক্রবার বিকালে জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথসভা করেন। এসময় তার সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম মিল্টন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ,কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর মারুফ সরোয়ার বাবু, জেলা ছাত্র দলের সভাপতি শাজাহান খান, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খাঁন খোকন, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, উপজেলা বিএনপির , সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক যুব দলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দিন মঈন, সহ সভাপতি গোলাম মঞ্জুর সিদ্দিকী মিলন,
মহিলা দলের আহ্বায়ক পিয়ারা বেগম।নির্বাচনী পথসভায় মাহমুদ হাচান খাঁন বাবু অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে পথসভা করেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় কালে বাবু খান বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি যদি আমাকে মনোনয়ন দেন আর আপনারা যদি আপনাদের মুল্যবান ভোট টি দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেন তাহলে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাদের সেকব হয়ে থাকতে চাই, সুখে দুখে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই, তিনি জীবননগরে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির আশ্বাস দেন, আরো বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে কোন দুষ্কৃতকারী থাকবে না কোন মাদক কারবারীদের স্থান এই দলে ঠাই হবে না। দলের নাম ভাঙ্গিয়ে খাবে এতে দলের সুনাম খুন্ন হবে এমন কোন লোক এদলে যায়গা হবে না। রাস্তা ঘাট উন্নয়নের কথা বলেন তিনি।।
