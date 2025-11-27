জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষায় আপসহীন থাকবে প্রশাসন — ডিসি ড. সৈয়দ এনামুল কবির

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ সকাল ১১টায় উপজেলা হল রুম কর্মকর্তাবৃন্দ ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেহেরপুর জেলার নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. সৈয়দ এনামুল কবির গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় জেলা প্রশাসক বলেন,

“নির্বাচনে ভোটারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক আছে। কোনো অনিয়ম, প্রভাব বা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন—এটাই আমাদের অঙ্গীকার।”

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের মানুষ শান্তিপ্রিয়। মানুষের কল্যাণে প্রশাসন সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলভাবে কাজ করে যাবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম। তিনি বলেন,
“বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূলে প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি শীতের শুরু থেকেই অসহায় ও গরীব মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ চলছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষের যেন কোনো কষ্ট না হয়—সেদিকে সর্বোচ্চ নজর রাখা হচ্ছে।”

এছাড়াও সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

মেহেরপুরে রকেট অফিসের ডিএসআর আয়ুব আলী ২৫ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা

এলাকার খবর

জীবননগরে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে হামলা, থানায় লিখিত অভিযোগ

এলাকার খবর

জীবননগরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থেকে বিশ্বমঞ্চে থাইল্যান্ডে যাচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড রোবটিকস ক্লাবের…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More