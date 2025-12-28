জমকালো আয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) প্রাঙ্গণে কোমলমতি অনাথ শিশুদের সঙ্গে নিয়ে কেক কাটা ও বর্ণাঢ্য র‌্যালির মধ্য দিয়ে এ দিনটি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৈশাখী টেলিভিশনের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)-এর তত্ত্বাবধায়ক ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সমাজসেবা অফিসার নাজমুল হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, যমুনা টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি জিসান আহমেদ, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি জামান আক্তার, দৈনিক মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ হক, দৈনিক মাথাভাঙ্গার মাল্টিমিডিয়া চিফ শেখ রাকিব, দৈনিক খাসখবরের জেলা প্রতিনিধি শেখ লিটন, সৈয়দ আবু জাফরসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেখানে অবস্থানরত এতিম শিশুরা। বক্তারা বৈশাখী টেলিভিশনের দীর্ঘ পথচলার সাফল্য কামনা করেন এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

শেষে কেক কাটা ও আনন্দঘন র‌্যালির মাধ্যমে বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

