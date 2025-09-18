জমকালো আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার:উৎসবে আমেজে ১৯৬৬ থেকে ২০২৫। দীর্ঘ ৫৯ বছরের স্বপ্নীল পথো পরিক্রমায় নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে চুয়াডাঙ্গার সাংবাদিকদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব। সেই উৎসব ও আমেজে আরো কিছু রঙিন পালক লাগানোর মানসেই আলোচনা সভা, কেক কাটা, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও জমিদাতাগণের স্মরণের মধ্যদিয়ে জমকালো আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের ৫৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইসলাম রকিবের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত বিকেলে সভার শুরুতে প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতি কম থাকলেও সময় বাড়ার সাথে সাথে সদস্যদের আগমনে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্য জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শরীফুজ্জামান শরীফের আগমনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রাণ ফিরে পায়।
আলোচনা সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব আমাদের গৌরবের স্থান। আমাদের প্রেসক্লাবের সকল সদস্যদের সব ভেদাভেদ ভুলে কাধে কাধ মিলেয়ে কাজ করতে হবে। আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সদস্য। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের প্রয়াত ও প্রবীন সদস্যদের সম্মান জানিয়ে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমাদের প্রবীন সদস্যরা এই প্রেসক্লাবকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। তাদের পরিশ্রমে গড়ে তোলা এই ভবনে আমরা গৌরবের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছি। আমি প্রয়াত সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং যেসকল প্রবীন সদস্যরা জীবিত আছেন তাদের সুস্থতা কামনা করি। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব তাদের ঐতিহ্য মতো সৎ ও সাহসী সাংবাদিকদের উৎসাহিত করবে বলে প্রত্যাশা করেন।
আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি, সাবেক সভাপতি দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আজাদ মালিতা, দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক প্রকাশক ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের সভাপতি সরদার আল আমিন, দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, বাংলাদেশ পোস্টের জেলা প্রতিনিধি এম এম আলাউদ্দীন, দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি আহাদ আলী মোল্লা, একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি এম এ মামুন, ডেইলি অবজারভারের জেলা প্রতিনিধি আবুল হাশেম, বিজয় টিভির জেলা প্রতিনিধি পলাশ উদ্দীন, আমার দেশ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মফিজুর রহমান জোয়ার্দ্দার, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি মাহফুজ মামুন, আরটিভির জেলা প্রতিনিধি জহির রায়হান, নাগরিক টিভির জেলা প্রতিনিধি হুসাইন মালিক, জবাবদিহি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আলমগীর কবীর শিপলু, ঢাকা টাইমস্ এর জেলা প্রাতনিধি আহসান আলম, আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মেহেরাব্বীর সানভী, মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি সাইফ জাহান, দৈনিক দেশের বাণী পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আলম আশরাফ।
আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রেসক্লাবের সদস্য মফিজুর রহমান জোয়ার্দ্দার। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধ শাহ আলম সনি, এনটিভির জেলা প্রতিনিধি অ্যাড. রফিকুল ইসলাম, এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি রফিক রহমান, একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি আতিয়ার রহমান, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি খাইরুজ্জামান সেতু, দৈনিক আমার সংবাদের জেলা প্রতিনিধি ইসলাম রকিব, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি জামান আখতার, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের আদালত প্রতিনিধি অ্যাড. ফজলে রাব্বী সাগর, দৈনিক সকালের সময়ের জেলা প্রতিনিধি শামীম রেজা, ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি রুবাইত বিন আজাদ সুস্থির, দৈনিক জনবাণীর জেলা প্রতিনিধি শামসুজ্জোহা রানা, এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি আজাদ হোসেন, দৈনিক মানবকণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি মোঃ আব্দুল্লাহ হক, দৈনিক ভোরের চেতনার জেলা প্রতিনিধি শিমুল রেজা, দৈনিক বাংলার দূত এর জেলা প্রতিনিধি শেখ রাকিব।
দৈনিক মুক্ত খবরের জেলা প্রতিনিধি হোসেন রানা ডালিম প্রমুখ।
আলোচনা সভা শেষে আনন্দঘন পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেকের প্রথম অংশটি প্রেসক্লাব সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের প্রবীণ সাংবাদিক আজাদ মালিতার মুখে কেক তুলে দেন। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচিকেও কেক খাওয়ানো হয়।
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটার আগে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বর্তমান সদস্যদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ।

