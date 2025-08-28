জমি নিয়ে বিরোধে চুয়াডাঙ্গার আলোকদিয়ায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা: বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে পিতা ও পুত্রকে । এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল ৫টায় আলোকদিয়া বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানববন্ধন।
স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার শত শত মানুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি, বিশেষ করে ফাঁসির দাবি জানান। মানববন্ধন চলাকালে উত্তেজিত জনতা হত্যাকারী বাবু ও রাজুর বাড়ি ঘেরাও করে এসময় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খালেদুর রহমান উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন এবং আইনের মাধ্যমে সঠিক বিচার হবে বলে আশ্বস্ত করেন।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী বক্তারা দাবি জানান, এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার কার্যকর করতে হবে এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি—ফাঁসি দিতে হবে।
তারা বলেন, আইনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। হত্যাকারীরা যেন দ্রুত গ্রেফতার হয়ে ফাঁসির দণ্ড পায়, এটাই এলাকাবাসীর একমাত্র দাবি। যদি বিচার না হয়, তবে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটবে এবং সমাজে অস্থিরতা বাড়বে।”
গত মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে আলোকদিয়া ও ভালাইপুর গ্রামের মাঝামাঝি “পোলের মাঠ” নামক স্থানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। নিহতরা হলেন তৈয়ব আলী (৪০) ও তার ছেলে মিরাজ (২০)। জানা গেছে, তারা সেখানে পাট শুকাচ্ছিলেন। এ সময় তৈয়বের চাচাতো ভাই বাবু (৪৩) এবং ভাগ্নে রাজু (৩২) ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।
হামলার ফলে ঘটনাস্থলেই ছেলে মিরাজ নিহত হন এবং পিতা তৈয়ব মারাত্মক আহত অবস্থায় কিছুক্ষণ পর মৃত্যুবরণ করেন। নিহতদের জানাজা ও দাফন একইদিন রাতে সম্পন্ন হয়। পুরো এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
প্রসঙ্গত প্রায় দেড় কাঠা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তৈয়ব ও তার স্বজনদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে একাধিকবার গ্রাম্য সালিশ হলেও কোনো সমাধান হয়নি।
