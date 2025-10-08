জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান:আলমডাঙ্গায় দুই ফার্মেসিকে জরিমানা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে মঙ্গলবার আজ সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে স্থানীয় ঔষধ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্য সামগ্রীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। তদারকির সময় মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ঔষধ বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া গেলে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫১ ও ৩৭ ধারার অধীনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এ অভিযানে মো: আলফাজ উদ্দীনের মালিকানাধীন মেসার্স সেবা ফার্মেসীকে ২৫০০ টাকা এবং মো: আশরাফুল ইসলামের মালিকানাধীন মেসার্স আমেনা মেডিকেল হলকে ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট ৭৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

উক্ত ফার্মেসিগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য সংশ্লিষ্ট ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি মো: রফিকুল ইসলাম এবং হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের একটি টিম।
জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা।

