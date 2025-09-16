জামিনে মুক্তির পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে প্রকাশ্যে অপহরণ, বাঁশবাড়িয়া থেকে উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে প্রকাশ্যে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর অপহরণ ঘটনা। প্রতারণার মামলায় জামিনে মুক্ত হওয়ার পরপরই আদালত চত্বর থেকে এক ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়। পরে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে অপহৃতকে উদ্ধার ও জড়িতদের আটক করেছে।

সকালে (মঙ্গলবার, ১১টা) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে নুরুজ্জামান বিদেশে পাঠানোর কথা বলে গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের পারভেজ মোস্তাকিমের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতারিত পারভেজ মোস্তাকিম মেহেরপুর আমলি আদালতে একটি মামলা করেন। আজ সেই মামলায় জামিন পেয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার পরপরই বাদী পারভেজ মোস্তাকিমের নেতৃত্বে ৭-৮ জনের একটি দল নুরুজ্জামানকে প্রকাশ্যে মারধর করে জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে অবহিত করে। গাংনী থানা পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া এলাকা থেকে অপহৃত নুরুজ্জামানকে উদ্ধার এবং জড়িতদের আটক করে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি জানান, “আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।” এই প্রকাশ্য অপহরণে জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের প্রশ্ন, আদালত প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা কীভাবে ভেদ করে এমন ঘটনা ঘটলো।

