জাল নোটের প্রচলন রোধে চুয়াডাঙ্গায় জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় জাল নোটের প্রচলন রোধ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার ২৪ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত “জাল নোটের প্রচলন রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা–২০২৫”-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিসেস রিফাত আরা।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র প্রধান কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) মো. হারুনুর রশিদ, বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. আসলাম হোসেন এবং সহকারী পরিচালক শামীম আহমেদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনালী ব্যাংক পিএলসি, চুয়াডাঙ্গা শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক মো. আব্দুল কাদের।

কর্মশালায় বক্তারা জাল নোট শনাক্তকরণ পদ্ধতি, জাল নোটের ক্ষতিকর দিক এবং এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, জাল নোট প্রতিরোধে সবাইকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আয়োজনে এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি, চুয়াডাঙ্গা শাখার সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

