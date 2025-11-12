জীবননগরের একতারপুরে নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্টের উদ্বোধন করলেন ডিসি

জীবননগর ব্যুরো:জীবননগর উপজেলার সন্তোষপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট একতারপুর বাওড়ের পাশে নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকালে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা (বিপিএম-সেবা)। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল-আমীন হোসেন, জীবননগর উপজেলা কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস, উপজেলা প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন, একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুর জব্বার প্রমূখ। এছাড়াও জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় ডিসি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, এখানে মনোরম পরিবেশে দৃষ্টি নন্দন একটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। পার্কের একপাশে বিশাল জলরাশি মাঝে খানে যেন একটি সবুজ দ্বীপ। আমি নৌকায় চড়ে বাওড়ে ঘুরেছি।এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। এই সৌন্দর্য যেকোনো প্রকৃতি প্রেমির হৃদয়কে আকৃষ্ট করবে। এই জায়গাটিতে ঘুরতে আসলে পর্যটকদের ভালো লাগবে।
তিনি আরও বলেন, পার্কের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বেশকিছু অবকাঠামো নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এবং কিছু কাজ এখনো চলমান রয়েছে। বাকি কাজগুলো শেষ হলে পার্কের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে ও তখন পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়বে।
