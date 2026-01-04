জীবননগরের ডুমুরিয়ায় মোটরসাইকেলের  নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত-১, আহত-১

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরোঃ জীবননগরের ডুমুরিয়া গ্রামে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিলন হোসেন (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এবং স্বপন হোসেন (২৪) নামে এক জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মৃগমারী-আন্দুলবাড়িয়া সড়কের ডুমুরিয়া ব্রীজের নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিলন হোসেন জীবননগর উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের মাঝের পাড়ার আকবার আলীর ছেলে এবং আহত স্বপন একই গ্রামের মনোয়ার হোসেনের ছেলে। আহত স্বপনকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এবং পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, শনিবার সন্ধ্যায় মিলন ও স্বপন মোটরসাইকেলযোগে আন্দুলবাড়িয়ায় যাচ্ছিলেন। তারা মৃগমারী-আন্দুলবাড়িয়া সড়কের ডুমুরিয়া ব্রীজের নিকট পৌছালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা পিলারের সাথে ধাক্কা মারে। এতে তারা ছিটকে রাস্তার ওপরে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল চালক মিলন হোসেনের মৃত্যু হয় এবং মোটরসাইকেলের পেছনে বসা স্বপন গুরুতর আহত হন। আহত স্বপনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নেওয়া হয়।
জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোলায়মান সেখ বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সেনেরহুদা গ্রামে এক জনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

