জীবননগরে উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর অফিস:জীবননগর উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অর্থায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত কৈশোর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

সোমবার (২৩ জুন) দিনব্যাপী এ উন্নয়ন মেলা জীবননগর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগ ও কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে নানা আয়োজন দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার পুলিশ পরিদর্শক মোঃ আতিয়ার রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ নূর আলম, উথলী ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাজেদুর রহমান এবং ইউনিয়ন যুব কমিটির সভাপতি মোঃ অমিত খাঁন।

উপজেলা কৈশোর ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিল্লুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আব্দুল আলীম সজল। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ আক্তারুজ্জামান, সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মোঃ হুমায়ন রশিদ পলাশ ও সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ সোহেল রানা।

মেলায় সমাজসেবা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা (পুরুষ ৩ জন ও নারী ৩ জন), শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা (পুরুষ ৩ জন), শ্রেষ্ঠ যুব সম্মাননা (পুরুষ ৩ জন ও নারী ৩ জন), শ্রেষ্ঠ মেন্টর সম্মাননা (১০ জন) প্রদান করা হয়।
এ ছাড়াও ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ম্যারাথন, সাইকেল র‍্যালিসহ বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য দৈনিক জনকণ্ঠ ও আজকের চুয়াডাঙ্গা পত্রিকার রিপোর্টার মোঃ ওমর ফারুককে সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে উথলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বপন কুমার চক্রবর্তী এবং সামাজিক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য সাবেক পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক মোঃ সাজেদুর রহমানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

চুয়াডাঙ্গা-১ ও ২ আসনে জামায়াতের প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

এলাকার খবর

শহীদ ওসমান হাদির স্মরণে চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রথম গ্রাফিতি অঙ্কন সম্পন্ন,…

এলাকার খবর

জীবননগর হাসাদাহ আনোয়ারা খাতুন মডেল মহিলা মাদ্রাসা শুভ উদ্বোধন

এলাকার খবর

জাল নোটের প্রচলন রোধে চুয়াডাঙ্গায় জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More