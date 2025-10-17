জীবননগরে এক ব‍্যবসায়ীর কাছে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির পরিচয়ে মুঠোফোনে দেড় লাখ টাকা চাঁদা দাবি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব‍্যুরো: জীবননগর হাইস্কুল সড়কের ঠিকাদার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী আবু সাইদ বাবুলের কাছে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। অজ্ঞাত স্থান ওই ব্যবসায়ীর মুঠোফোনে নিজেকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পরিচয়ে দেড় লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় আবারও চাঁদা দাবি করে হুমকি ধামকি দিলে নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন ওই ব্যবসায়ী।
জানা গেছে, জীবননগর হাইস্কুল সড়কে বাবুল এন্টারপ্রাইজ নামে সার ও কীটনাশক ব‍্যবসায়ী আবু সাইদ বাবুলের মোবাইল ফোনে ০১৬৪০৩৪৬৯৪৭ নম্বর থেকে কল আসে। ফোনটি ধরলে অপর প্রান্ত থেকে নিজেকে পুর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জনৈক রাজিব আহম্মেদ পরিচয় দিয়ে দেড় লাখ টাকা দাবি করে। তার এই প্রস্তাব ওই ব‍্যবসায়ী প্রত্যাখ্যান করলে তাকে হুমকি ধামকি দেয়া হয়।
আবু সাইদ বাবুল বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে অপরিচিত এক মোবাইল ফোন থেকে ফোন দেয়। তিনি নিজেকে পুর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির রাজিব আহম্মেদ পরিচয় দিয়ে দেড় লাখ টাকা দাবি করেন। প্রথমে বিষয়টি নিছক দুষ্টুমি ভাবলেও শুক্রবার সন্ধ্যায় একাধিকবার ফোন দিয়ে হুমকি দেন। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় সহযোগিতা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি করেছি।
এই ঘটনায় ব্যবসায়ী আবু সাঈদ বাবুল একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। পুলিশ ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। অচিরেই প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করা সম্ভব হবে বলে জীবননগর থানার ওসি মামুন মামুন হোসেন বিশ্বাস জানিয়েছেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
এলাকার খবর

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে — মাহমুদুল হাসান খান বাবু

এলাকার খবর

জীবননগর মিনাজপুরে ফুটবল ফাইনালে মাহমুদুল হাসান খান বাবু: মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে যুব…

এলাকার খবর

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন।

এলাকার খবর

সড়ক দুর্ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদল নেতা আরমান মৃত্যুশয্যায়, রাজশাহী রেফার্ড

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More