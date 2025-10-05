জীবননগরে ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৯ আসামী গ্রেফতার ও ফেনসিডিল সহ আটক-১:

জীবননগর ব্যুরো : জীবননগরে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৯ আসামী কে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। এছাড়াও ৫ বোতল ফেনসিডিল সহ এক মাদক কারবারি কে আটক করা হয়েছে।
শনিবার(৪ অক্টোবর) ও রবিবার(৫ অক্টোবর) জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করে পুলিশ।
আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন, উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার সর্দারের মেয়ে জরিনা খাতুন(৫৪) ও নুরুন নাহার খাতুন(৪১),আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকা গ্রামের সিদ্দিক মন্ডলের ছেলে ছাব্বির হোসেন(২১), একই গ্রামের মৃত নুর মিয়ার ছেলে সবুজ ইসলাম(২৮),মৃত ফয়উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম(২২),বাঁকা গ্রামের মৃত আনোয়ার আলী সর্দারের ছেলে জামাল হোসেন(৫৫),জাহাঙ্গীর হোসেন(৪২),বাবুল সর্দার(৫২) ও কণ্যা ফুলু খাতুন(৪৩)।
এছাড়াও ৫ বোতল ফেনসিডিল সহ গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত যগেন্দ্র নাথের ছেলে রাজু মন্ডল(৬০) কে নিয়মিত মাদক মামলায় আসামী করা হয়।
জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো.মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন মামলার ৯ টি ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে ও ফেনসিডিল সহ এক জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিদের রোববার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
