জীবননগরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধানবীজ ও সার বিতরণ

জীবননগর ব্যুরোঃ চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো হাইব্রিড, বোরো উফসী ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদানের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে সামনে এসব ধানবীজ ও বিভিন্ন প্রকার সার বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।
২০২৫-২৬ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে বোরো হাইব্রিড ও বোরো উফশী ধান ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচিটি জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেন। জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধান বীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. আল আমীন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ( ভূমি) সৈয়দজাদী মাহাবুবা মঞ্জুর মৌনা, কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার জুয়েল শেখ, পল্লী উন্নয়ন অফিসার জামিল আক্তার, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির হোসেন মোড়ল, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. পারভেল রানা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বীরেন্দ্র, শাহআলম, দেলোয়ার হোসেন, শিমুল পারভেজ, কৃষকবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।
উপজেলা কৃষি অফিস সূত্র জানায়, জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৬৪০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিঘা প্রতি একজন কৃষককে ৫ কেজি বোরো উফশী ধান বীজ ও ১০ কেজি করে ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয় এবং ২০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিঘা প্রতি ২ কেজি করে বোরো হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ করা হয়। এসময় কৃষকদের বীজ ও রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহারের পরামর্শ পদান করা হয় ও বোরা ধান চাষাবাদসহ বালাই-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কৃষকদের বিস্তারিত অবহিত করা হয়।
