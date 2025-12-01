জীবননগরে খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন প্রতিবাদ সভা ও স্মারক লিপি প্রদান

জীবননগর ব্যুরো :স্যার নীতিমালা ২০২৫ অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে জীবননগর উপজেলা খুচরা সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীরা মানববন্ধন প্রতিবাদ সভা। সোমবার বেলা বারোটায় জীবননগর বাস স্ট্যান্ডের মুক্ত মঞ্চের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভা শেষে জীবননগর উপজেলা মীর ভাই অফিসারের মাধ্যমে কৃষি উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
জীবননগর উপজেলা ফুচকা সার ও রাসায়নিক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবু সাঈ বাবুলের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় অবিলম্বে সার নীতিমালা ২০২৫ বাতিলের বক্তব্য রাখেন সার ব্যবসায়ী শামসুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ মিজানুর রহমান প্রমূখ।প্রতিবাদ সবার শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলামিনের মাধ্যমে কৃষি উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
