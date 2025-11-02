জীবননগরে গাঁজা সেবন ও বিক্রি করার অপরাধে যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরোঃ জীবননগরে মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রি করার অপরাধে এক যুবকের ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এই কারাদণ্ড প্রদান করেন জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা। অভিযুক্ত যুবক সবুজ হোসেন (২৭) জীবননগর উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের সবিল হোসেনের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকালে জীবননগর উপজেলার নারায়ণপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবন ও বিক্রি করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সবুজ হোসেন নামে এক যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। উক্ত আসামীকে জীবননগর থানা হাজতে রাখা হয়েছে।

