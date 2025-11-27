জীবননগরে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে হামলা, থানায় লিখিত অভিযোগ

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার রায়পুর মাঠে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের নারী-পুরুষকে বেধড়ক মারধর, লুটপাট ও হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. মশিয়ার রহমান জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযোগে তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রতিপক্ষ আশাদুল, রুস্তম মল্লিক, মমিন, সেলিম, রাজুসহ কয়েকজন সান-রায়পুর বাজারসংলগ্ন এলাকায় মশিয়ার রহমানের জমিতে জোরপূর্বক ঢুকে লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে আহত হন মশিয়ার রহমান, তাঁর ভাই হবিবার রহমান, বকুল, নজরুল, রশিদসহ পরিবারের আরও সদস্যরা। মারধরের একপর্যায়ে। আহতেরা জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন।
মশিয়ার রহমান জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। প্রতিপক্ষ জোর করে জমি দখলের চেষ্টা করায় বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয়ভাবে মীমাংসার উদ্যোগে ১৬ বছর পূর্বে সমাধান হয়। বর্তমানে কয়েক দিন ধরে গুঞ্জন বিবাদীদের ইচ্ছামতো জমি বন্টন হবে, না হলে হামলা হবে, সেটি আজ সকালে হামলার ঘটনাটি পরিকল্পিত বলেও দাবি করেন তিনি।
এ বিষয়ে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, “ঘটনাটি তদন্ত করে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
হাসাদাহ প্রতিনিধিঃজীবননগর উপজেলার রায়পুর মাঠে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের নারী-পুরুষকে বেধড়ক মারধর, লুটপাট ও হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মো. মশিয়ার রহমান জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.